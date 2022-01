Klippet over er fra Økonominyhetene den 12. januar 2022.

Se hele sendingen her:

12.01.2022 Vi gir deg fasiten på hvor mye man tapte som investor på Euronext Growth det siste året. I tillegg oppdaterer vi deg på dagens børsnyheter, som at Gram Car Carrier prøver seg på nytt på en børsnotering. I studio kommer Sindre Knutsson, analysesjef for gass i Rystad Energy, for å gi oss et innblikk i det brennhete gassmarkedet som Norge er så avhengig av.