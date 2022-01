Nord Stream 2, som ennå ikke er satt i drift, men ferdigstilt gjennom Østersjøen, er bygget for å transportere naturgass fra Russland til Tyskland. Tyskland som blir presset til å suspendere prosjektet av USA og flere EU-land, har imidlertid ennå ikke sertifisert gassrørledningen ettersom EU-kommisjonen ikke har gitt sin godkjenning.

Den holdningen er imidlertid basert på feilaktige forutsetninger, sier den tyske forsvarsministeren ifølge Reuters i et intervju med radiostationen RBB.

– Vi vil ikke involvere Nord Stream 2 i denne konflikten, som vi må løse, og det gjennom forhandlinger. Det er muligheten vi har for øyeblikket og fokuset må være der i stedet for å trekke en kobling til et prosjekt som ikke har noe med konflikten å gjøre.

Russland legger press?

Uttalelsen fra Christine Lambrecht er helt i strid med oppfatningen til flere av de allierte; at Nord Stream 2-konstruksjonen og Ukraina er nært knyttet. Tvisten er blitt ytterligere drevet av energikrisen som har herjet Europa i løpet av vinteren. Imidlertid spekuleres det i om Russland har "fabrikert" situasjonen for å legge press på Europa i konflikten.

Gazprom leverer gassforsyninger ved å tappe sine egne lagre på kontinentet mens lagrene vokser i hjemlandet, noe som ifølge Reuters gir et klart bilde av en knapp forsyning.

Samtidig har den geopolitiske situasjonen eskalert de siste ukene, siden Russland stasjonerte rundt 100.000 soldater på grensen til Ukraina og krevde en ny sikkerhetsordning.

USA og EU har svart på den russiske eskaleringen med å si at en ny militær aksjon mot Ukraina, som de siste årene har kommet stadig nærmere vesten, vil føre til de strengeste økonomiske sanksjonene noensinne.