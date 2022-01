Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi ble den store børsvinneren torsdag.

Aksjen steg hele 52 prosent til 99,50 kroner på meldingen om at selskapet har inngått en samarbeidsavtale med E.ON for å utvikle et europeisk tjenestetilbud innen karbonfangst og -transport. E.ON har også kjøpt aksjer i Horisont for 375 millioner kroner.

Anne Marie Skjæveland, nærstående av styremedlem Rolf Magne Larsen, har ifølge en børsmelding etter stengetid benyttet anledningen til å selge 4.000 aksjer i Horisont Energi.

Aksjene ble solgt til kurs 100 kroner, og Skjæveland cashet altså inn 400.000 kroner.