Røkkes REC-deal snart i boks

Transaksjonen i forbindelse med at Aker Horizons, REC Silicon og sør-koreanske Hanwha Solutions går sammen for utvikling av solarløsninger i USA er ventet å bli ferdigstilt 19. januar, går det frem av en melding fredag med henvisning til en melding 18. november.

Etter fullføring av transaksjonen, vil Hanwhas eierandel i REC Silicon være rundt 16,67 prosent. Det samme gjelder Aker Horizons, etter å ha solgt nær 22 millioner aksjer til kurs 20 kroner, totalt 438 millioner kroner.

Det var i november i fjor at REC Silicon og Aker Horizons kunne meddele markedet at de har fått med seg Hanwha Solutions på laget for utvikling av solløsninger.

Sør-koreanerne skal investere nær 1,5 milliarder kroner i REC Silicon gjennom kjøp av nyutstedte aksjer til en verdi av 964 millioner kroner.