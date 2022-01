Fjordkraft-margin: 38 prosent

FKRAFT

Fjordkraft venter en justert ebit-margin på rundt 38 prosent for consumer-segmentet fjerde kvartal, hvilket vil gi en justert ebit-margin for helåret 2021 på 32 prosent for samme segment – mot målsetningen på 30 prosent, går det frem av en melding fra selskapet.

Det opplyses at alle segmenter bortsett fra det nordiske segmentet har utviklet seg sterkt i fjerde kvartal 2021. Det nordiske segmentets justerte ebit forventes rundt minus 75 millioner fjerde kvartal 2021, og er relatert til tap på fastpriskontrakter på grunn av manglende evne til å fullt ut sikre disse effektivt i dagens markedssituasjon.

– Situasjonen i kraftmarkedet har vært ekstraordinær, og NGE ble negativt påvirket av dette spesielt i desember, hvor både prisnivå og topp/bunn-forskjeller var rundt fire ganger høyere enn vanlig. Fastpriskontraktene knyttet til forretningssegmentene i Sverige og Finland har et annet oppsett sammenlignet med fastpriskontraktene i Norge, hvor fastpris typisk tilbys på et fastsatt volum. Vi er i ferd med å innrette kontraktsstrukturen på tvers av landene for å redusere den tilhørende volumrisikoen, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Avvikler «prismatching»

Hva gjelder justert ebit-margin for business-segmentet, ventes dette å legge seg rundt 64 prosent for fjerde kvartal 2021.

Totalt økte kundebasen til konsernet med 5.000 kunder i kvartalet.

– I tillegg til en intens konkurransesituasjon, har vi besluttet å avvikle vår «prismatching»-tjeneste dette kvartalet, og dette har naturligvis ført til en nedgang i antall kunder.

Fjerde kvartal 2021-resultatene presenteres 10. februar og i forbindelse med presentasjonen vil det være en kapitalmarkedsoppdatering hvor både detaljer om resultatene og oppdaterte mål for de neste årene presenteres, skrives det.