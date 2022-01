Statkraft signerte nylig avtalen om turbinleveranserer med tyske Nordex, og er dermed klare til å starte byggingen av vindkraftprosjektet Morro do Cruzeiro nordøst i Brasil, går det frem av en pressemelding fredag.

Morro do Cruzeiro er et såkalt «greenfield» vindprosjekt som består av to vindparker, 14 turbiner og med en samlet installert effekt på 80 MW. Vindparkene ligger i delstaten Bahia, nær Statkrafts eksisterende vindparker i Brasil.

Byggingen starter i juni 2022. De første vindturbinene er ventet å produsere strøm fra oktober 2023, og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2024.

– Svært gode vindforhold

De svært gode vindforholdene i området gjør ifølge meldingen at vindparkene vil produsere 386 GWh fornybar energi pr. år, nok til å forsyne mer enn 190.000 brasilianske hjem.

– Våre to vindprosjekter i Brasil vil sammen bidra betydelig til å nå Statkrafts mål om å utvikle 6 GW vindkraft globalt innen 2025, sier konserndirektør for internasjonal kraft, Jürgen Tzschoppe, i en kommentar.

Statkraft har vært til stede i Brasil siden 2012 og har i dag en portefølje på 18 vind- og vannkraftverk med en samlet installert effekt på 450 MW.

Utbyggingen av vindprosjektene Morro do Cruzeiro og Ventos de Santa Eugenia (520 MW), som allerede er under bygging, vil mer enn doble selskapets installerte effekt i Brasil til 1.050 MW.