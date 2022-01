Vil stabilisere etter kundefrafallet

Mange kunder i Fjordkrafts nordiske marked falt av da selskapet tok en kommersiell beslutning om å avslutte prismatch-tjenesten til selskapet i fjerde kvartal, sier konsernsjef i Fjordkraft, Rolf Barmen, til TDN Direkt fredag.

Markedsoppdateringen fra Fjordkraft for fjerde kvartal 2021 viste blant annet at det nordiske segmentet har utviklet seg svakt. Det nordiske segmentets justerte ebit forventes til rundt minus 75 millioner i fjerde kvartal 2021, som er relatert til tap på fastpriskontrakter på grunn av manglende evne til å fullt ut sikre disse effektivt i dagens markedssituasjon.

På spørsmål om selskapet er bekymret for kundefrafallet i Norden, eller om det er tegn til at kundene er blitt mindre lojale, svarer Barmen:

– I Norden har vi bra kundevekst, mens kundeantallet har falt noe i privatmarkedet i Norge. Normalt sett øker kundenes bytteaktivitet ved høye strømpriser, og nå er markedet i en situasjon med ekstremt høye priser. I tillegg tok vi en kommersiell beslutning om å avslutte prismatch-tjenesten vår, og mange av kundene som forlot oss i fjerde benyttet denne tjenesten.

Det eksakte antallet som falt fra etter å ha fjernet prismatch-tilbudet ønsker ikke selskapet å oppgi.

– Fremover er vår klare ambisjon å stabilisere kundemassen på dagens nivå, det vil si at vi skal ha samme kundebestand ved årets slutt som ved inngangen til året, utdyper Barmen om hvordan selskapet vil jobbe med kundefrafallet.

Under fremleggelsen av resultater for tredje kvartal kommuniserte Fjordkraft at de ville videreføre hedgingstrategien selskapet har på en større del av de variable kontraktene i porteføljen grunnet utsikter for mer volatilitet i markedene. Fredag sier Barmen til TDN Direkt at de fortsatt jobber med å redusere volumrisikoen, men at den seneste tiden har vært en ekstremsituasjon.

– Det har vært en ekstremsituasjon i kraftmarkedet i Norden dette kvartalet. Som følge av ekstremt kaldt vær har kundene brukt mye mer strøm enn hva de normalt gjør, og dette kombinert med voldsomt høye priser og prisforskjeller mellom høyforbrukstimer og lavforbrukstimer har i sum gitt en betydelig negativ effekt nå i fjerde kvartal. Vi jobber med å redusere denne volumrisikoen, og samtidig er det strukturelle endringer i kraftmarkedet som også vil bidra til å redusere risikoen for at denne typen hendelse skal gjenta seg, sier han.

Hva gjelder om Barmen er overrasket over fallet i selskapets aksjekurs fredag, som for øyeblikket er ned 5 prosent etter tidligere å ha vært ned over 8 prosent, sier han at det er noe han ikke vil kommentere.