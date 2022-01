Tvinges til å selge billig strøm

Nordmenn har fått kjenne på høye strømpriser så langt i vintersesongen, noe de også har merket på kontinentet. Det har fått franske myndigheter til å ta grep.

Ifølge Bloomberg vil myndighetene nå tvinge landets største strømprodusent Electricite de France til å selge mer strøm til kraftig rabatterte priser, noe som vil koste selskapet nesten 9 milliarder dollar. Tiltaket er ment for å beskytte husholdninger og små bedrifter fra de høye strømprisene.

– Franske myndigheter har besluttet at de må beskytte konsumentene, og at det må gjøres på bekostning av Electricite de France, sier analytiker Xavier Regnard i Bryan, Garnier & Co ifølge Bloomberg.

Beslutningen vekker oppsikt ettersom den innføres på et tidspunkt hvor selskapet sliter med kostbare vedlikeholdsproblemer av atomreaktorer. Ifølge Bloomberg har nedetiden på flere aldrende reaktorer delvis bidratt til de høye strømprisene.

Flere analytikere advarer om at selskapet ikke er robust nok til å ta den finansielle påvirkningen av myndighetenes tiltak, og aksjen falt kraftig på Euronext Paris fredag.

«Selskapet må sannsynligvis hente kapital. Investorene bør holde seg unna aksjen for øyeblikket», skriver JPMorgan Chase-analytiker Vincent Ayral ifølge Bloomberg.