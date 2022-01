Aker BP inngår avtale om riggbytte

Maersk Drilling og Aker BP har inngått en riggbytteavtale der jack-up-riggen Maersk Reacher skal erstattes av jack-up-lavutslippsriggen Maersk Integrator i slutten av februar eller begynnelsen av mars 2022, opplyses det i en melding.

Maersk Integrator vil være forberedt på brønnintervensjon og stimuleringsaktiviteter ved feltene Valhall og Hod.

Det tidligere annonserte arbeidsomfanget for Maersk Reacher vil følgelig bli overført til Maersk Integrator med et ekstra omfang beregnet til åtte måneder, noe som betyr at Maersk Integrator vil være i arbeid frem til januar 2023, som tilfører om lag 29 millioner dollar i ordreboken til Maersk Drilling.