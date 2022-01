BP mener at hurtiglading for elbiler på servicestasjoner nærmer seg å bli mer lønnsomt enn å fylle tanken med bensin eller diesel, melder Reuters.

Elbillading har i flere år vært et tapsprosjekt for flere aktører i markedet, blant annet BP, mens de har investert tungt for å ekspandere ladesatsningen. Lademarkedet er ikke ventet å være profitabelt før i 2025, men BPs hurtigladere nærmer seg lønnsomhetsnivåene fra fylling av bensin og diesel.

«Hvis vi sammenligner drivstoff med hurtiglading, så nærmer vi oss punktet der forretningsgrunnlaget for hurtiglading er bedre», sier BPs sjef for kunder og produkter, Emma Delaney, til Reuters.



Delaney avslørte ikke et eksakt tidspunkt når ladeinntektene vil overskygge marginene fra bensin og diesel, men i 2020 rapporterte BP en bruttomargin for tradisjonelt drivstoff på 3,5 milliarder dollar. Selskapet økte også strømsalget knyttet til elbillading med 45 prosent i tredje kvartal i fjor, sammenlignet med 2020.

Ifølge konsulentselskapet Thunder Said Energy er den tradisjonelle detaljhandelsmarginen for drivstoff på bensinstasjoner omtrent 17 cent pr. gallon (3,785 liter), omtrent 0,4 cent pr. kilowattime.

Satser tungt

De kommende årene blir det også langt flere ladepunkter fra BP. Fra de 11.000 punktene de har nå, skal det økes til 70.000 punkter innen 2030.

I likhet med rivalen Shell, er BPs detaljhandelsvirksomhet, som inkluderer drivstoffsalg og nærbutikker, svært lønnsom og sentral i energiomstillingen.

«Samlet sett ser vi en enorm mulighet i hurtiglading for forbrukerne og bedrifter, så vel som flåtetjenester generelt. Det er der vi ser veksten og marginene», sier Delaney.



BPs ladesatsning er derimot langt mer beskjeden enn Shells, som har som mål å ha 500.000 ladepunkter globalt innen 2025. Shell satser likevel bredt og blant annet på flere titusen lavspentpunkter på gateplan, mens BP utelukkende satser på hurtiglading, som er punkter med mer enn 50 kilowatt.