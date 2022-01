En rekke norske selskaper sikrer seg havvind-lisenser

Bonheur, Magnora og BW Ideol er av de norske selskapene som i dag ble tildelt lisenser i den første Scotwind-runden.

Det annonserer Crown Estate Scotland mandag.

Bonheur ble sammen med Vattenfall tildelt en lisens på 798 MW for flytende havvind med opsjonsavgift på 20 millioner pund.

Magnora ble sammen med TechnipFMC tildelt en lisens på 495 MW for blandet havvindprosjekt med opsjonsavgift på 10,3 millioner pund.

BW Ideol ble sammen med BayWa and Elicio tildelt lisens på 960 MW for flytende havvind med opsjonsavgift på 33 millioner pund.

Ocean Winds tildelt en lisens på 1 GW for bunnfast havvind med opsjonsavgift på 42,9 millioner pund. Aker Offshore Wind er i et konsortium med Ocean Winds, men bekrefter overfor TDN Direkt mandag at de ikke fikk tildeling i budrunden.

I tillegg har Equinor og Mainstream levert bud.

Bp og EnBW fikk den største tildelingen i runden, med lisens på et 2,9 GW stort bunnfast havvindprosjekt med opsjonsavgift på 85,9 millioner pund.