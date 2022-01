Flere hedgefondforvaltere gjorde det stort ved å ri råvarebølgen i 2021. For råvaretrader Doug King og hans Merchant Commodity Fund ble det et rekordår med 74 prosent avkastning, viser et investorbrev Bloomberg har fått tilgang til.

Fondet med 244 millioner dollar i forvaltningskapital overgikk dermed Bloombergs Commodity Spot-indeks med klar margin. 27 prosent var likevel indeksens største oppgang på over ti år.

Øyner 200 dollar

En av drivkreftene bak råvareoppgangen var naturligvis oljeprisen, som spratt opp mer enn 50 prosent i fjor, og nye 10 prosent så langt i år.

King skriver i nyhetsbrevet at oljeprisene kan passere både 100 og 200 dollar i løpet av de neste fem årene. Hans argumentasjon er kort og godt mangelen på investeringer i oljeproduksjon i de foregående årene. Hedgefondforvalteren peker, som DNB-analytiker Helge André Martinsen, på at flere OPEC-land nå ikke klarer å øke produksjonen.

– Vi tror på en strukturell tilbudsside- og råvareinflasjon de fleste ikke har sett maken til – den høyeste siden 70-tallet. Kun OPEC kan reagere på prisutvikling og de underpresterer månedlig, sier han i et intervju med Bloomberg.

Russerne i taket

Etter planen skal OPEC+ månedlig fase inn produksjon på 400.000 fat pr. dag av de nærmere 10 millioner fatene pr. dag som ble kuttet da coronapandemien slo inn i 2020.

Men flere medlemsland stanger altså i taket, og ifølge King er det bare Saudi-Arabia, Kuwait og Emiratene som har ledig kapasitet. Til og med Russland, som leder OPEC+ sammen med Saudi-Arabia, klarer ikke å pumpe opp stort mer.

«Det er ingen statshemmelighet at Russland er på, eller veldig nær, sitt maksimum. Hvis ikke i neste måned, så kan landet ganske sikkert innen april ikke ha flere fat å gi», skriver Merchant-forvalteren.

Prisen snur ned

Kings optimistiske syn på råvarer deles av flere analytikere, ikke minst hos Goldman Sachs som ifølge Bloomberg er «ekstremt bullish.»

Etter forrige ukes oppgang befinner Brent-oljen seg rundt sine høyeste nivåer siden 2014, men etter ny oppgang mandag morgen ser den nå rødt. Mandag ettermiddag står frontkontrakten i 85,87 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent.

WTI-oljen trekker ned 0,1 prosent til 83,75 dollar pr. fat.