Magnora og Technip har som mål å få prosjektgodkjennelse i 2026, ta investeringsbeslutning i 2028 og deretter drift i 2030 – gitt at selskapet eier prosjektet helt frem til kommersialiseringsdato.

– Dette er store infrastrukturprosjekter som det tar lang tid å ferdigstille. Det er mye som skal skje i tiden fremover, er beskjeden fra Solheim.

Flytende havvind

BW Ideol og Bonheur har også steget kraftig på Oslo Børs etter tildelingene, og er mandag ettermiddag opp henholdsvis 29,6 og 3,1 prosent.

BW Ideol ble sammen med BayWa and Elicio tildelt lisens på 960 MW for flytende havvind med opsjonsavgift på 33 millioner pund.

Bonheur ble sammen med Vattenfall tildelt en lisens på 798 MW for flytende havvind med opsjonsavgift på 20 millioner pund.

Skuffende

Aker Offshore Wind bekrefter derimot overfor TDN Direkt mandag at de ikke har blitt tildelt lisens i anbudsrunden.

«Vi hadde høye forventninger til Aker Offshore Wind, og det er skuffende at selskapet faller utenfor. Dette blåser alt liv ut av aksjehistorien og bør medføre lavere verdsettelse av selskapets pipeline», skriver Pareto Securities i en oppdatering og legger til at dette i tillegg taler for at selskapet i tiden fremover vil trenge ytterligere kapital for å finansiere driften.

DNB Markets noterer mandag at det ikke er overraskende at en del budgivere måtte gå tomhendte fra anbudsprosessen, gitt den harde konkurransen. Samtidig noterer meglerhuset at ettersom Aker Offshore Wind har kommunisert nettopp viktigheten av å vinne disse lisensene, er dagens resultat å regne som et tilbakeslag for selskapet.

Det noteres at fordi havvindparken vil være den første i Europa på flytende havvind, vil selskapene som ikke fikk tildeling stå i fare for å gå glipp av viktig teknologiutvikling.

Aker Offshore Wind er ned 20 prosent på Oslo Børs mandag.

Falt utenfor

Også Equinor og Mainstream falt utenfor dagens lisenstildelinger.

– Vi er jo selvfølgelig skuffet, vi hadde jobbet for dette. Men vi forventer ikke å vinne alle auksjoner vi er en del av, sier pressetalsmann Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til DN mandag.

TDN Direkt