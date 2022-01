Høyeste oljepris siden 2014

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,20 prosent på 87,54 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,03 prosent til 85,15 dollar fatet.

Ikke siden 30. oktober 2014 har Brent-oljen vært omsatt like høyt.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 86,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

«Oljeprisen nærmer seg 90 dollar med stormskritt. De fundamentale forholdene i oljemarkedet (markedsbalansen) er lite endret tross betydelig smitte verden over. Mao. ser det ikke ut til at den dominerende covid-varianten (omikron) vil kvele veksten i verdensøkonomien», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenkommentar.

Geopolitiske spenninger

TDN Direkt melder at oppgangen er knyttet til geopolitiske spenninger både i Ukraina og Midtøsten. Houthi-bevegelsen gjennomførte mandag et drone- og missilangrep mot De forente arabiske emirater, som blant annet forårsaket brann nær flyplassen i Adu Dhabi.

Det nasjonale oljeselskapet ADNOC har ifølge nyhetsbyrået imidlertid uttalt at det hadde iverksatt planer for å sikre uavbrutt forsyning til lokale og internasjonale kunder etter en hendelse ved et depot for drivstoff.

I tillegg kommer spørsmål rundt Ukraina, som øker spenningene mellom Russland og Vesten, og ifølge TDN Direkt mener nå flere analytikere at en eskalering av situasjonen potensielt kan sende oljeprisen til 100 dollar fatet.

– Selv om det ikke skulle bli noe avbrudd i forsyningene, vil disse spenningene potensielt kunne presse oljeprisen til 100 dollar fatet, sier Helima Croft i RBC Capital Markets til Financial Times.

OPEC-kvoter

Det er samtidig på tilbudssiden fokus på OPEC-landenes utfordringer med å oppfylle sine produksjonskvoter.

Saudi-Arabias energiminister, Abdulaziz bin Salman, uttalte mandag ifølge TDN Direkt at landet ikke planlegger å produsere utover sin kvote for å gjøre opp for andre medlemmers bortfall.