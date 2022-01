Russlands statlige energiselskap Gazprom uttalte på mandag at det ikke er booket noe kapasitet for å pumpe gass inn i Europa gjennom Yamal-ledningen neste måned, som understreker et kraftig fall i russisk eksport til regionen så langt i år, melder Reuters.

Gazprom la til at eksporten av russisk gass fra ulike rørledninger har falt med 41 prosent så langt i januar, sammenlignet med fjoråret. Det understreker virkningen av en reversering i Yamal-Europa-ledningen.

Data fra den tyske nettoperatøren Gascade viste at nedgangen skjedde for 28. dag på rad mandag.

Selv om Gazprom ikke har booket kapasitet for februar kan det endre seg ettersom landene kan delta i daglige auksjoner.

Yamal-Europa En 4.107 kilometer lang rørledning som forbinder russiske naturgassfelt på Yamal-halvøya og Vest-Sibir med Polen og Tyskland gjennom Hviterussland.

Rørledningen ble bygget gjennom en avtale mellom Russland, Hviterussland og Polen, og den første gassen ble levert til Tyskland i 1997.

Den består av fire seksjoner, Bovanenkovo–Ukhta (1.200 km), Ukhta–Torzhok (970 km), Yamal-Europe (1.660 km) og SRTO–Torzhok (2.200 km).

Omvendt modus

Sammenkoblingen har operert i omvendt modus siden 21. desember, og har bidratt til å øke gassprisene, selv om de falt fra start denne uken takket være gode volumer av flytende naturgass (LNG) og høyere vindkraftproduksjon.

Det er ikke klart når Yamal-Europa-rørledningen vil gå tilbake til normalen, som vanligvis står for omtrent en sjettedel av Russlands årlige gasseksport til Europa og Tyrkia.

Visestatsminister Alexander Novak gjentok lørdag at Russland var klare til å levere mer gass til Europa, men kun dersom det kommer nye langsiktige kontrakter.