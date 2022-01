Tirsdag styrket oljeprisen seg ytterligere og passerte 87 dollar. En kort periode var den også over 88 dollar per fat nordsjøolje (brent).

Vi må tilbake til høsten 2014 for å finne en så høy pris – og den gang var oljeprisen på full fart ned under oljebremsen.

Målt i norske kroner er utviklingen også interessant. Den norske kronen svekket seg nemlig under oljebremsen.

Tirsdag var oljeprisen oppe i over 766 kroner per fat. Dermed ligger prisen nå over toppen på snaue 730 kroner per fat som man så i 2012 og sommeren 2008.

I kroner er det snakk om den høyeste oljeprisen i moderne tid.

Klippet over er fra Økonominyhetene tirsdag 18. januar. Hele sendingen kan du se her: