Tysk duo skal booste Europas batteriambisjoner

Bilfabrikanten Volkswagen og industriselskapet Bosch har blitt enige om å danne et joint-venture innen utgangen av året for å utstyre og utvikle fabrikker som produserer batterier. Det skal bidra til å gjøre Europa selvforsynt med batterier, melder Reuters.

Satsningen skal levere systemer for batteriproduksjon og hjelpe produsentene med å skalere opp og vedlikeholde produksjonsstedene, uttalte Volkswagen tirsdag, og la til at det vil betjene sine egne fabrikker og andres i hele Europa.

«Europa har nå en mulighet til å bli et globalt sentrum for batteriproduksjon i årene som kommer», sier Volkswagens styremedlem Thomas Schmall, som er ansvarlig for selskapets batteriplaner.

«Vi jobber med å bygge en komplett europeisk forsyningskjede for "made in Europe" e-mobilitet», legger han til.



De to selskapene har ikke gått ut med hvor mye de investerer i satsningen.

16 prosent i 2029

Så langt har batterifabrikker som er i stand til å generere i underkant av 900 gigawattimer (GWh) kapasitet blitt annonsert i Europa, ifølge data fra European Battery Alliance (EBA). Det utgjør omtrent 16 prosent av den globale produksjonen innen 2029.

EBA har uttalt at en tredjedel av den globale batteriproduksjonen bør være i Europa innen 2030 for å redusere avhengigheten fra leverandører som i dag dominerer markedet, hovedsakelig fra Sør-Korea og Kina.

Pr. nå er det største planlagte batterianlegget Teslas Berlin-fasilitet, som skal ligge ved siden av elbilfabrikken og produsere over 100 GWh.

Seks fabrikker

Volkswagen har i lengre tid uttalt at det har til hensikt å passere Tesla som den største produsenten av elektriske kjøretøy globalt. For å nå det målet annonserte det i desember planene om å bygge seks såkalte gigafabrikker i Europa innen slutten av tiåret med en samlet kapasitet på 240 GWh.

Wolfsburg-selskapets adm. direktør Herbert Diess har også uttalt at Volkswagens batteridivisjon er ventet å generere en omsetning på 20 milliarder euro innen utgangen av tiåret.

For Bosch del vil samarbeidet styrke selskapets overgang til elbilsatsning, som for mange leverandører er en trussel ettersom det å bygge en elbil krever færre deler og mindre arbeid enn å bygge en bil med forbrenningsmotor.