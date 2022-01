Aker Offshore Wind-topp: – Vi vil være en langsiktig spiller

Aker Offshore Wind er ned over 30 prosent på Oslo Børs siden det mandag ble klart at selskapet ikke fikk tildelt lisens i den første ScotWind-runden. Onsdag er selskapet imidlertid opp 7,3 prosent. Selskapet venter imidlertid nå på anbudsprosessene for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i Norge, og venter at disse vil finne sted i første halvdel av 2022.

Vanskeligere stilt

Berg svarer avvikende på om selskapet er bedre eller dårligere posisjonert mot auksjonene på norsk sokkel etter å ha falt utenfor ScotWind-tildelingene.

– Vi har en rekke spennende prosjekter vi jobber mot i porteføljen, er beskjeden fra Berg under presentasjonen.

– Sjansen er mindre for at de får noe i Norge nå, sa havvindanalytiker Anders Holte, analytiker i Kepler Cheuvreux, mandag. Se hele intervjuet under.

Pengebehov?

I november opplyste olje- og energidepartementet til TDN Direkt at utlysningen av konkurransen om minst tre prosjekter på opptil 500 MW på Utsira Nord ikke hadde noen spesifikk tidslinje.

– Vi jobber med dette, og vi jobber så fort vi kan, sa Henriette Nesheim, underdirektør i Olje- og energidepartementet da, etter at den forrige regjeringen uttalte at utlysningen ville komme rundt årsskiftet mellom 2021 og 2022.

Berg opplyser på sin side at Aker Offshore Wind nå også jobber inn mot anbudsprosesser i USA som ventes i september 2022. Ellers er prosesser i Sverige, Japan og Sør-Korea på listen.

På spørsmål om hvor lenge selskapet vil være finansiert før det må hentes penger, svarer Berg:

– Aker Offshore Wind hentet ved børsnotering for 1,5 år siden nok kapital til drift i flere år, og dessuten har vi en sterk eier i ryggen. Men vi planlegger å være en langsiktig spiller og vi ser alltid på endringer i markedet. Så tar vi det derfra.



Turner Holm i Clarksons Platou mener imidlertid det er duket for kriseemisjon.

– Nå må selskapet enten gjennomføre en kriseemisjon eller selge eiendeler, og de har ikke så mye å selge, sier Holm, som kommer med flere potensielle utfall.