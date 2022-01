DNB Markets øker kursmål med 15 prosent

DNB Markets har høynet gassprisforutsetninger for 2022 og 2023 og oppjusterer kursmålet på Equinor til 260 kroner pr aksje, opp fra 225 kroner, og gjentar en hold-anbefaling.

«Firing on all cylinders», skriver meglerhuset, som venter et justert driftsresultat på 13,9 milliarder dollar i fjerde kvartal 2021.

Som følge av de eksepsjonelt sterke gassprisene venter meglerhuset en fri kontantstrøm på 15 kroner pr aksje i fjerde kvartal, og estimerer at Equinor går over i en justert netto kontantposisjon.

Videre er 2022 og 2023-estimatet for justert resultat pr aksje oppjustert med henholdsvis 61 og 36 prosent, hovedsakelig som følge av høyere gasspriser.

(TDN Direkt)