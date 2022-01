General Motors (GM) uttalte på onsdag at det planlegger å ekspandere hydrogendivisjonen utover bilsegmentet ved å tilby hydrogendrevne generatorer som kan benyttes på byggeplasser, musikkfestivaler, datasentre og for det militære, melder Reuters.

En bredere utnyttelse av brenselsceller med hydrogen vil sørge for at GM kan utnytte og skalere opp de eksisterende investeringene og finjustere teknologien.

«Tenk på steder hvor du ikke har en permanent installasjon for kraftproduksjon, men du trenger rene strømkilder», sa Charlie Freese, adm. direktør for GMs Hydrotec-virksomhet, i en samtale med flere journalister.

GM ville ikke oppgi hvor mye de venter å tjene på det nye segmentet, og la til at tilgjengelighet og pris for generatorene vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Hydrogensystemene skal bygges av GMs joint venture med Honda i Brownstown, Michigan. Utah-baserte Renewable Innovations vil bygge generatorene, med produksjon planlagt å starte neste år, sa GM-ledere til Reuters.

Freese sa at GMs mål var å øke bruken av grønt hydrogen, og han håper kostnadene kan reduseres med en oppskalering i produksjon og utnyttelse. Han sa at selskapet også var ute etter å samarbeide med infrastrukturleverandører for å installere flere lokale hydrogenproduksjonssystemer og for å redusere behovet for kostbar hydrogentransport.