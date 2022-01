– Nå må kapasiteten opp, sier adm. dir. Andreas Torsheim i Otovo til TDN Direkt, i etterkant av fremleggelsen av rapporten for fjerde kvartal 2021.

– Det er knekk oppover i absolutt alle grafer fra september, sier Torsheim og fortsetter:

– Kapasiteten vår er økende, men må fortsette å øke, sier han og legger til at akselerasjonen i salg denne høsten må etterfølges av en tilsvarende akselerasjon i installeringer.

Solgte 2.066 prosjekter

Selskapet har en pipeline-verdsettelse på 280 millioner kroner ved utgangen av 2021. I fjerde kvartal ble det solgt 2.066 prosjekter.

På spørsmål om Torsheim venter en like høy økning i salg i inneværende kvartal, sier han:

– Vi skal sette masse rekorder på salg fremover. Vi mener at vi har tatt et steg opp. Det er egentlig om sommeren vi skal sette rekorder, men dette kvartalet har det vært så mye etterspørsel at vi vokser forbi sesongeffektene.

Torsheim forklarer økningen i etterspørselen i at forbrukerne de seneste månedene har fått seg en støkk som følge av de høye strømprisene, men tror likevel ikke etterspørselen vil gi seg selv om strømprisene skulle synke igjen.

– Tilliten til at vi alltid skal ha lave strømpriser er brutt. Denne redselen blir ikke borte selv om strømprisene skulle falle om et år. Forbrukerne kommer til å være på jakt etter forsikringer mot høye strømpriser, sier han.

Skal vokse 100 prosent årlig

Otovo har som overordnet mål å vokse med 100 prosent i året.

– Vi tror at det er et mål vi lett når i 2022, sier Torsheim.

Ellers legger Torsheim vekt på at selskapet fremover vil prioritere batterisegmentet:

– Jeg tror at innen 2030 kommer alle europeere til å ha batterier i hus. Det er veldig viktig for oss å lykkes med å bli en stor batteriselger, og vi kommer til å jobbe mye inn mot dette segmentet i 2022, sier Torsheim.

Hva gjelder økte kostnader på solcellepaneler og frakt vil Otovo fortsette å pushe disse over på kundene:

– Vi tror vi har mulighet til å prise videre oppover i tiden fremover, sier han.

TDN Direkt