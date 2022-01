Hyon, som har en sterk posisjon innen maritime hydrogenløsninger og hovedsakelig fokuserer på å utvikle hydrogen- og bunkringsløsninger for havner, har gjennomført en rettet emisjon på 50 millioner kroner, som verdsetter selskapet til 130 millioner kroner, ifølge en melding fredag morgen.

Selskapet, med majoritetseiere som Nel, Norwegian Hydrogen og Saga Pure, har planer om å noteres på Euronext Growth.

I emisjonen ble det utstedt drøyt 21,4 millioner aksjer til 2,34 kroner pr. aksje, som ga et bruttoproveny på 50 millioner kroner.

Jørn Kristian Lindtvedt, adm. direktør i Hyon. Foto: Hyon

«Den rettede emisjonen ble overtegnet og tiltrakk seg sterke investorer. Den vil bidra til vekst og utvikling for å utnytte den ledende posisjonen i markedet for maritime løsninger for hydrogen som drivstoff», sier Jørn Kristian Lindtvedt, adm. direktør i Hyon.

Nettoprovenyet skal benyttes til å finansiere vekst og skalere opp investeringer som allerede er gjort, samt å styrke balansen.

Arctic Securities fungerte som tilrettelegger.