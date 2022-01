Sparebank 1 Markets nedgraderer Fjordkraft, ser høy konkurranse og vanskelige markedsforhold og mener dette vil fortsette også i tiden fremover.



Det fremgår av en analyse publisert fredag hvor Sparebank 1 Markets nedgraderer Fjordkraft til en salgsanbefaling fra tidligere nøytralanbefaling. Kursmålet nedjusteres til 36 kroner pr aksje, ned fra 55 kroner.



Meglerhuset argumenterer for at konkurranse fra nye aktører med ulike forretningsmodeller, digitalisering og mer kundeinvolvering representerer et langsiktig strukturelt press på organisk vekst og marginer for de etablerte, tradisjonelle aktørene med en aktiv salgsstrategi, høye kostnader og dyrere produkter i gjennomsnitt.



"De ekstreme markedsforholdene sett de seneste månedene eskalerer overgangen til elektrisitetsaktører der elektrisitetssalg ikke lenger er en kjerne i forretningsmodellen", skrives det.

(TDN DIREKT)