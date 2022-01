Diskuterer om å sende mer gass til Europa

Tanken bak diskusjonene mellom USA og Qatar om å sende mer naturgass til Europa, er at det kan bli nødvendig dersom ytterligere russisk aggresjon mot Ukraina vil lede til en europeisk gassmangel.

Diskusjonene har ført til at Qatars emir, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, skal møte USAs president Joe Biden i Washington i februar, ifølge Bloombergs kilder.

Forslaget om å sende ytterligere gassleveranser fra Qatar skjer etter at bekymringer har begynt å spre seg i de europeiske landene som er avhengige av russisk gass.

Det knytter seg til Ukrainia-konflikten og om dette kan resultere i tøffere sanksjoner mot Russland, som igjen kan svare med å begrense eller kutte ut gassleveranse helt.

Avhengig av russerne

Europa får om lag 40 prosent av naturgassen sin fra Russland. Omtrent en tredel av russisk gass som leveres til Europa, går gjennom ukrainske gassrørledninger – et land som lenge har vært truet av stor russisk militær tilstedeværelse på grensen mellom de to landene.

Qatar er et av verdens største produsenter av LNG, eller flytende naturgass, og eksporterer rundt en tredel av gassen til Japan og Sør-Korea. For øyeblikket eksporteres bare 5 prosent gassen til Europa.

Interessen er stor blant europeiske land for å importere mer LNG i stedet for russisk gass, med blant andre Polen og Litauen som ønsker å minske avhengigheten av gass fra Russland.

Gasskrise

USA har økt presset for å få europeiske land til å bli enige om en pakke med sanksjoner, og har vist tegn til frustrasjon rundt farten i forhandlingene innad og utad i EU.

De europeiske gasslagrene er lave samtidig som at kontinentet sliter med en skikkelig tilbudskrise. Det økte russiske overtaket over naboene ble spesielt åpenbart under den uvanlige lande og kalde vinteren for et drøyt år siden, som utraderte de europeiske lagrene.

Mangelen på gass har bare forverret seg siden det russiske, statseide gasselskapet Gazprom begynte å kutte i forsyningene til Europa over sommeren.