«De fleste er enig om at verdens forbruk av fossil energi må ned. At vi helst skulle sluttet med olje og gass i morgen. Samtidig må vi ikke undervurdere de samfunnsmessige konsekvensene av et energiunderskudd», skriver konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i et innlegg på LinkedIn.

Toppsjefen i Norges største bank følger nøye med på hva som rører seg i de globale energimarkedene og ikke minst den politiske diskusjonen om energi.

I innlegget peker hun på hvordan høye energipriser har utløst opprør i Kazakhstan, men hun har også fulgt debatten her i Europa - der gass- og strømpriser har skutt i været den siste tiden.

Under et besøk i Økonominyhetene forklarer Braathen hvordan DNB agerer i en verden som både trenger mer energi og som trenger mindre utslipp.

Banken har som mål å sørge for å stille 1.500 milliarder kroner i finansiering til disposisjon til næringslivets grønne skiftet frem mot 2030.

Konsernsjefen er opptatt av at man må finne den riktige balansen i denne overgangen, ellers kan det gå galt.

– Det er viktig for Norge at gass anerkjennes, sier hun med referanse til at Tyskland og andre ser ut til å få innlemmet naturgass som en akseptert overgangsløsning i EUs klimaregler for investeringer - taksonomien.

Samtidig er hun klar på at bedriftene må vise evne til å omstille seg, hvis de skal få tilgang på kapital og finansiering fremover.

– Skillet mellom brunt og grønt vil øke, sier hun.

Se hele intervjuet med Braathen her, der hun også snakket om Sbanken-oppkjøpet og utsiktene for norsk økonomi i år: