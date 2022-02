Aker Offshore Wind tildelt lisens i Sør-Korea

Etter den skuffende utviklingen da Aker Offshore Wind ikke ble tildelt lisens i ScotWind-utdelingen i forrige uke har nå Sør-Korea vist seg å gi avkastning.

Korea Floating Wind, et JV mellom Aker Offshore Wind og Ocean Winds har blitt tildelt elektrifiseringslisens i Sør-Korea med kapasitet på 870 MW.

Lisensen er et obligatorisk krav for å produsere og levere strøm i Sør-Korea. KF Wind forventer at de vil motta en andre EBL med kapasitet på 450 MW.