LO og NHO presser for rask havvind-utbygging – Sp sier nei

LO, Norges Rederiforbund og LO mener imidlertid at hybridkabler, som også kan eksportere kraft til andre land med høyere kraftpriser, er helt nødvendig for at prosjektet skal bli lønnsomt.

– Vi får ikke startet en storstilt satsing på havvind uten hybridkabler. Havvind er helt avgjørende for å løse klima- og energiutfordringene, sier NHO-leder Ole Erik Almlid til Aftenposten.

Sps Marit Arnstad er uenig i bransjens konklusjoner om lønnsomhet.

– Vi deler ikke oppfatningen om at den er lønnsom. Den vil bare være lønnsom dersom den samtidig øker strømprisen for folk flest i Norge og i industrien. Det står helt klart i energimeldingen, sier Arnstad til avisa.

Hun understreker at Sp er for havvind, men ikke for hybridkabler. Hun mener havvind først og fremst bør dekke industrielle behov i Norge og elektrifisering av oljeinstallasjoner.

(©NTB)