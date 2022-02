Magnora utforsker muligheter i Det keltiske hav

Magnora Offshore Wind har inngått et samarbeid med Hiraeth Energy om utvikling av to flytende havvindprosjekter utenfor Wales med en kapasitet på cirka 700 MW. Dette skriver selskapet i en pressemelding onsdag formiddag.

«Sammen med Hiraeth Energi mener vi at vi representerer en progressiv tilnærming til utviklingen av havvindprosjekter som skaper langsiktige verdier i alle prosjektfaser», skriver Kristin Gjertsen, administrerende direktør i Magnora Offshore Wind.

Magnora Leverer produkter og tjenester til energiindustrien, samt aktiviteter i tilknytning til dette. Selskapet kan også investere i andre selskaper.

Har investert stort i vind- og solenergi.

Hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Erik Sneve.

Hiareth Energy er en walisisk innen fornybar energi, og spesialiserer seg på flytende havvindsprosjekter.

«Samarbeidet med Magnora Offshore Wind vil hjelpe Wales i ambisjonen om å skape en null-karbonøkonomi, samtidig som man tydelig viser fordelene med lokalt eierskap for folket i Wales. Sammen skal vi utvikle våre prosjekter i henhold til beste praksis innen bærekraft, og jobbe tett med interessenter for å maksimere fordelene med prosjektene våre for naturen og folket i Wales», sier Joseph Kidd, partner i Hiraeth Energy.

Fearnley Securities publiserte en oppdatering på Magnora tidligere i januar, med kursmål 45 kroner pr. aksje. Dette tilsvarer en oppside på nesten 120 prosent fra dagens kurs.