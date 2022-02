Oljemarkedet har for tiden stor medvind takket være den høye etterspørselen etter naturgass, og råolje fra Nordsjøen er for tiden veldig billig i forhold til naturgass.

«Oljemarkedet preges av et solid, pågående «bullish» bakteppe fra ultrahøye gasspriser sammen med en økt risiko for en russisk invasjon av Ukraina», skriver sjefsanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB, om oljemarkedet i en rapport onsdag.

Scheildrop nevner derimot at det fort kan bli motvind for oljeprisen dersom konflikten mellom Russland og Ukraina avtar, og at Russlands forsyning av naturgass kommer tilbake til tidligere nivåer.

Fall i naturgassprisen er et risikomoment

Samtidig ser han også risiko knyttet til et fall i naturgassprisene, da dette vil gjøre naturgass til et mer attraktivt substitutt for olje igjen. Analytikeren trekker frem i rapporten at frontkontraktene for naturgass i Nederland handles i dag for omtrent 170 dollar pr. fat, og for rundt 150 dollar i resten av verden.

Til referanse steg Nordsjøoljen 2,2 prosent i går etter en volatil mandag, og avsluttet tirsdagen på 88,2 dollar pr. fat. Onsdag var Nordsjøoljen opp 1,8 prosent til 89,66 dollar pr. fat.

Videre trekkes den potensielle renteøkningen i USA i mars og Kinas nedkjølte eiendomsmarked frem i oppdateringen som negative faktorer for oljemarkedet.