USA hjelper EU med å finne alternative gassleverandører

Det bekreftet kilder i den amerikanske regjeringen overfor flere medier tirsdag. Formålet er å sikre at Europa «klarer seg gjennom vinteren og våren», sa en av kildene, ifølge The Guardian.

Russland er den største eksportøren av naturgass til EU. På andre plass ligger Norge, som neppe kan levere veldig mye mer.

Dermed trenger EU leveranser fra andre deler av verden hvis Russland struper sin eksport som et pressmiddel. Vestlige land frykter dette kan skje hvis europeiske land innfører nye sanksjoner mot Russland.

Regjeringen i USA bistår med å finne alternative leverandører av både gass og olje i Midtøsten, Nord-Afrika og Asia, ifølge The New York Times. Avisa sammenligner situasjonen med luftbrua som fraktet forsyninger inn til Vest-Berlin under den sovjetiske blokaden av byen på slutten av 1940-tallet.

Høye gasspriser har bidratt til de høye strømprisene i EU og Norge det siste halvåret. En av de amerikanske kildene tror det er mulig å erstatte mesteparten av bortfallet hvis Russland skulle stanse eksporten til EU.

NTB