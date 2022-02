Svært få ber om hjelp med strømregningen

Hos NorgesEnergi, en av landets største leverandører, ba 0,7 prosent av kundene om utsettelse eller oppdeling av betaling de tre første ukene i år, skriver Aftenposten. Selv om andelen er svært lav, er det en stor økning fra året før.

– Dette er dobbelt så mange som i samme periode i fjor, og rundt 50 prosent flere enn i 2020 og 2019, sier selskapets markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen til avisa.

Hos Fortum har mindre enn 1 prosent av kundene siden desember inngått avtale om utsettelse av regningen. Det var imidlertid en dobling i antall slike avtaler i desember, sammenlignet med desember 2018.

Fjordkraft opplyser til Aftenposten at det er cirka like mange henvendelser via telefon og epost om betalingsutsettelse som vanlig. Men antallet som henvender seg via selvbetjeningstjenestene på nett, har økt betraktelig. To til tre ganger så mange som vanlig har benyttet disse funksjonene, sammenlignet med et vanlig år.

For å håndtere de økte strømprisene dekker staten 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

NTB