Hydrogenpro signerer indisk intensjonstavle

Hydrogenpro har inngått en intensjonsavtale (MOU) med Larsen & Toubro for produksjon av hydrogenelektrolysører i India, ifølge en melding torsdag.



I henhold til avtalen vil L&T og HydrogenPro i fellesskap arbeide for etablering av et joint venture i India for produksjon av alkaliske elektrolysører basert på HydrogenPro-teknologi. Det vil fokuseres på det indiske markedet, men også andre geografiske lokasjoner, opplyses det.

(TDN Direkt)