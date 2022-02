Utsetter oppstart for Hammerfest LNG

Equinor skyver nå oppstart av Hammerfest LNG fra 31. mars til 17. mai 2022, opplyses det i en melding.

Årsakene skal være covid-19 og operative restriksjoner.

– Vi jobber systematisk for å levere på planen vi etablerte, men utfordringer knyttet til pandemirestriksjoner gjør at vi trenger mer tid for å klargjøre anlegget for sikker og stabil drift gitt situasjonen, sier direktør for landanleggene i Norge, Grete B. Haaland, i en kommentar.

I etterkant av brannen i september 2020 har det ifølge meldingen blitt utført omfattende utbedringsarbeid. I tillegg til reparasjoner av avansert utstyr og kompressorer, er det gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold.

– Utbedringsarbeidet nærmer seg ferdigstillelse og vi gjør det vi kan for å komme i mål. Vi er glade for det gode samarbeidet vi har med Hammerfest kommune, tillitsvalgte, vernetjeneste og leverandører. Nå handler det om å stå løpet ut sammen, sier fabrikksjef på Hammerfest LNG, Thor Johan Haave.