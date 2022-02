TotalEnergies vil gjenoppstarte et LNG-prosjekt

TotalEnergies målsetter å gjenoppstarte et LNG-prosjekt i Mosambik i løpet av 2022. Prosjektet ble stoppet etter angrep fra en opprørsgruppe med koblinger til den islamske staten for nesten et år siden, ifølge Reuters mandag, med henvisning til konsernsjef Patrick Pouyanne i TotalEnergies.

Prosjektet hadde i utgangspunktet en kostnadsramme på 20 milliarder dollar.

– Målet mitt er at vi skal starte på nytt i 2022, sa Pouyanne til journalister mandag under et besøk i Mosambik.

TotalEnergies hadde videre ved oppstart av prosjektet planlagt ferdigstillelse i løpet av 2024.

– Mange fremskritt har blitt gjort på veldig kort tid, sa Pouyanne videre.

(TDN Direkt)