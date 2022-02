99 prosent av norsk næringsliv består av små og mellomstore bedrifter, hvorav mikrobedriftene med opptil ni ansatte utgjør 90 prosent.

Regnskap Norge har utført en undersøkelse blant autoriserte regnskapsførere for å kartlegge hvor hardt økte strømkostnader har truffet disse mikrobedriftene. For de 184 bedriftene som økte strømregningen med i snitt rundt 30.000 kroner i november og desember.

Økning: 10 milliarder

– Til tross for svar fra snaut 200 bedrifter, er tilbakemeldingen såpass entydig at vi mener det gir grunnlag for en relevant analyse, sier Regnskap Norge-direktør Rune Aale-Hansen ifølge en pressemelding.

– Legger vi dette til grunn for alle landets mikrobedrifter, betyr det en samlet kostnadsøkning på over 10 milliarder kroner. Dette er bekymringsfullt all den tid dette gjelder den vesentligste delen av norsk næringsliv, som er spredd over hele landet, fortsetter han.

Regnskap Norges medlemmer fører regnskap for små og mellomstore bedrifter landet over, og undersøkelsen baserer seg på reelle regnskapstall knyttet til næringsvirksomhet.

– At myndighetene etablerer strømstøtteordninger er fint. Det de da må passe på, er å innrette ordningene slik at de også blir tilgjengelige for mikrobedrifter og småbedrifter, sier direktøren.

Etterlysning fra NHO

Senest fredag tok NHO til orde for en «ekstraordinær» støtteordning for små og mellomstore bedrifter, og påpekte at strømkrisen for mange bedrifter kommer i tillegg til tapt omsetning og aktivitet på grunn av coronapandemien, økte skatter og en hastig innført lov om pensjon fra første krone.

Ifølge NHO bør ordningen