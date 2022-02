Trygve Hegnar skrev i lederen sin tirsdag om de såkalte hybridkablene.

Dette er omdiskutert og begrepet handler om kabler som er planlagt å gå fra fastlandet ut til havvindparker i Nordsjøen og deretter ned til europeiske land. På den måten kan strømmen flyte frem og tilbake, avhengig av markedsforholdene og produksjonen.

I regjeringen har dette blitt et betent tema fordi Senterpartiet mener hybridkabler er det samme som eksportkabler. I Hurdalsplattformen har de blitt enige med Ap om at man ikke skal ha flere eksportkabler, men olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener hybridkablene er noe annet.

I et intervju i Økonominyhetene tidligere i januar var NHO-sjefen og LO-lederen på besøk for å snakke om energikrisen. NHO-sjef Ole Erik Almlid erkjente at spørsmålet om hybridkabler også er et tema internt i NHO ettersom det er ulike syn blant medlemmene:

– Det er uenighet, sa Almlid om hva som skjer internt i NHO i intervjuet.

– Det er en stor diskusjon i medlemsmassen, sikkert også i LO, fortsatte han og så på LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Bedrifter i kraftkrevende industri, som Norske Skog, Eramet og Elkem er svært skeptiske til hybridkabler, mens aktører som Statkraft mener de er nødvendige for å få lønnsomhet i havvindutbyggingen.

Både Almlid og Hessen Følsvik mener det trengs mer kraft i Norge, men Almlid mener hybridkablene trengs for å få fart på havvindbransjen i Norge.

– Jeg er redd man stenger for Europa, sa Almlid.