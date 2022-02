– Da vil oljeprisen sannsynligvis falle

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,04 prosent på 89,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 88,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Onsdag kl. 14 møtes Opec+ for å diskutere produksjon i mars.

Det er ventet at de vil holde seg til planen om å tillate en økning på 400.000 fat pr. dag, og tirsdag kveld ble det ifølge TDN Direkt kjent at medlemmene under et teknisk møte ikke diskuterte noen økning over 400.000 fat pr. dag overhodet.

Det ble i går også kjent at de 19 Opec+-landene slet med å nå produksjonsmålene sine for desember, og totalt produserte landene 832.000 fat under målet.

– Hvis Saudi og Russland viser noe som helst tegn til å øke produksjonen for å overta for noen av medlemmene som ikke kan nå sine produksjonsmål, vil oljeprisen sannsynligvis falle, uttaler adm. direktør i Emori Fund Management, Tetsu Emori, ifølge TDN Direkt.

Han påpeker imidlertid at hvis ikke slike overraskelser skjer, forventes markedet å holde en bullish trend – ettersom etterspørselen tar seg opp igjen og geopolitiske spenninger vedvarer.