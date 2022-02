HydrogenPro har signert en storskala kontrakt for en første levering av 40 elektrolysører til Mitsubishi Power Americas, opplyses det i en børsmelding.

Det gjør ifølge meldingen kontrakten til en av de største elektrolysesystemkontraktene som noen gang er inngått.

Verdien på kontrakten skal være på over 50 millioner dollar.

– Dette er et stort gjennombrudd for HydrogenPro. Det viser at teknologien vår er godt egnet for storskalaprosjekter som dette, som vil gjøre rimelig, pålitelig og rent hydrogen allment tilgjengelig for kundene, sier HydrogenPro-sjef Elling Nygaard i en kommentar.

Kjøpsordren skal ifølge meldingen være avhengig av en endelig investeringsbeslutning, som forventes i første halvdel av 2022. Imidlertid har Mitsubishi Power låst seg til en ikke-refunderbar forpliktelse som gjør at HydrogenPro kan forberede seg til produksjon.