Ørsted fikk en ebitda på 8,3 milliarder danske kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med 5,0 milliarder danske kroner i samme periode 2020. Det kommer frem av selskapets rapport onsdag.

Det var ventet en ebitda på 8,4 milliarder kroner, ifølge Infront-konsensus.

Selskapet hadde en omsetning på 30,66 millioner danske kroner i kvartalet, mot 17,79 milliarder i samme periode et år tidligere.

Selskapet foreslår videre et utbytte på 12,50 danske kroner pr. aksje, mot tidligere 11,50 danske kroner pr. aksje for 2021.

At inntektene ble doblet skyldtes ifølge Ørsted hovedsakelig de «betydelig» høyere strøm- og gassprisene.

Selskapet oppjusterer videre guidingen for 2022 og venter nå en ebitda på 19–21 millioner for året, eksklusive nye partnerskap. Til sammenligning hadde selskapet helårsguiding for ebitda i 2021 på 15–16 milliarder danske kroner. Hva angår bruttoinvesteringer anslås disse til mellom 38 og 42 milliarder danske kroner i 2022.

For alle segmenter venter selskapet at omsetningen vil bli «markant bedre» i 2022

