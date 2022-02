Enova styrker solsatsingen i Norge, hvilket vil påvirke Otovo, fremgår det av en børsmelding og en pressemelding onsdag.

Følgende subsidieendringer vil påvirke Otovo i Norge:

Økt maksimal subsidiert systemstørrelse fra 15 kWp til 20 kWp

Økt tilskudd pr. kWp installert fra 1.250 kroner til 2.000 kroner

Opprettholdt fast sum pr. prosjekt på 7.500 kr

Det maksimale subsidiebeløpet vil øke fra 26.250 kroner (2.630 euro) til 47.500 kroner (4.750 euro). I tillegg vil det bli innført nye subsidier for energistyringssystemer (opptil 10.000 kroner (1.000 euro) som ofte installeres ved siden av solcellepaneler.

– Dette er gode nyheter for huseiere som tenker på solenergi i Norge. Mange venter på å ta en avgjørelse, og dette vil få dem i gang, sier Andreas Thorsheim, adm. direktør i Otovo.

– GODE NYHETER: Otovo-sjef Andreas Thorsheim. Foto: Iván Kverme

– Vi øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får pr. installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet, samtidig som vi lanserer støtte til smart strømstyring. Disse tiltakene er både hver for seg, og i kombinasjon, meget smarte klimavalg, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Otovo forventer at gjennomsnittlig pris vil stige basert på dette, hvilket vil tre i kraft på salg umiddelbart og på installasjoner gradvis i løpet av andre kvartal.

Otovo har en markedsandel på rundt 50 prosent i Norge.

(TDN Direkt)