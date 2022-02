Tyskland vil bygge ut mottaksstasjoner for flytende gass

– Planen er å bygge ut LNG-terminaler i Tyskland, sa regjeringens talsmann Steffen Hebestreit onsdag og viste til at flere prosjekter er i gang i Nord-Tyskland.

Tyskland har for tiden ingen terminaler for flytende gass og får all sin gass gjennom rørledninger, blant annet fra Russland, som er største leverandør foran Norge.

Med utbygde LNG-terminaler kunne Tyskland spre mottaket av naturgass på flere leverandører. Blant annet kunne flytende gass importeres på tankskip fra USA, Canada og Qatar.

Bakgrunnen for at Tyskland vil bygge ut LNG-terminaler, er spenningen mellom Russland og Vesten i forbindelse med Russlands styrkeoppbygging langs Ukrainas grenser.

Tyskland frykter at gassimporten fra Russland, som utgjør 55 prosent av landets behov, kan strupes om krisen trappes opp eller sanksjoner innføres mot Russland.

