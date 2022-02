Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Wind Carriers vil gjennomføre en emisjon og søke om notering på Oslo Børs, fremgår det av en børsmelding torsdag morgen.

Fred. Olsen Wind Carriers ønsker å utstede nye aksjer med et bruttoproveny på cirka 150 millioner euro, drøyt 1,5 milliarder kroner. Bonheur har allerede forhåndstegnet seg til 25 millioner euro gjennom kapitalinnhentingen.

Arctic Securities, DNB Markets og Sparebank 1 Markets er hyret som som finansielle rådgivere i forbindelse med børsnoteringen.

Fred. Olsen Wind Carriers venter å ha første handelsdag på Oslo Børs i første kvartal 2022.

Bonheur Investeringsselskap innen fornybar energi, shipping, havvind og cruise, både gjennom heleide datterselskaper og andre investeringer.

Adm. direktør er Anette S. Olsen.

Fikk nåværende selskapsform etter at Ganger Rolf ble fusjonert inn i selskapet mai 2016.

Gjorde sine første investeringer i havvind i 1996.

Største aksjonær er Fred. Olsen-familien gjennom selskapene Invento og Quatro.

Installere og vedlikeholde

Installatøren av vindturbiner drifter tre spesialbygde jack-up fartøy innen transport og installasjon, og leverer også drifts- og vedlikeholdstjenester til allerede installerte turbiner.

Siden leveringen av de første fartøyene har Fred. Olsen Wind Carriers installert cirka 20 prosent av alle turbinene til havs globalt, med unntak av Kina. Kundebasen består av veletablerte selskaper og selskapet er en first mover i nye markeder utenfor Europa, fks. i USA og APAC-regionen, fremgår det av meldingen.

Selskapet er også inne i et investeringsprogram for sine tre fartøyer og det tar sikte på å legge inn en bestilling på et fjerde installasjonsfartøy.

Omsetningen i selskapet i fjorårets tre første kvartaler var på 93,8 millioner euro.