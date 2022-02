Panoro venter økt produksjon i 2022

Panoro Energys working interest-produksjon for 2021 på pro-forma basis var i gjennomsnitt 7.600 fat oljeekvivalenter pr dag, og selskapet oppnådde produksjon på 8.500 fat oljeekvivalenter pr dag i desember, opplyses det i en børsmelding.

Det ventes en omsetning for 2021 på 118 millioner dollar.

Panoro Energy hadde en kontantbalanse på rundt 24,5 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal og nettogjeld på rundt 100 millioner dollar.

Hva gjelder utsikter for 2022 venter Panoro å oppnå nettoproduksjon på om lag 10.000 oljeekvivalenter pr dag etter oppstart av Hibiscus i Gabon og økt aktivitet i Ekvatorial Guinea.

Selskapet venter at working interest-produksjonen for 2022 vil legge seg på 8.000 til 9.000 oljeekvivalenter pr dag i gjennomsnitt. 60 prosent av dette er knyttet til prosjektet i Equatorial Guinea, 25 prosent til Gabon og 15 prosent til Tunisia.

Hva gjelder driftsinvesteringer venter Panoro at disse vil bli om lag 65 millioner dollar i helåret 2022, og at mesteparten av disse vil bli rettet mot Gabon-prosjektet.

Det skrives videre at selskapet er på plan for å oppnå produksjon på over 12.500 fat oljeekvivalenter pr dag i løpet av 2023.

