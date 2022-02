Shell doblet inntektene i fjerde kvartal og tjente mer enn ventet i 2021. I år er belønning av eierne toppsjef Ben van Beurdens prioritet.

Shell la torsdag morgen frem et resultat etter skatt på 6,4 milliarder dollar i fjerde kvartal 2021, justert for engangseffekter. Dette var opp fra 4,1 milliarder dollar i samme periode året før.

Inntektene kom inn på 90,2 milliarder dollar, og doblet seg dermed fra 45,0 milliarder dollar i fjerde kvartal 2020. Oppsvinget henger naturligvis sammen med de høye olje- og gassprisene.

Produksjonen i fjerde kvartal var 2,16 millioner fat oljeekvivalenter, opp fra 2,08 millioner far i tredje kvartal.

For helåret 2021 landet energigiganten et justert resultat på 19,3 milliarder dollar, noe som var godt over Refinitiv-konsensus på 17,8 milliarder dollar.

Inntektene på årsbasis gikk fra 183,2 til 272,6 milliarder dollar.

Øker tilbakekjøp, utbytte

Shell varslet i en oppdatering tidligere denne måneden at selskapet ville gire opp tilbakekjøp av egne aksjer etter salget av skiferoljevirksomheten på det amerikanske Permian-feltet, og i dag lanseres et tilbakekjøpsprogram på 8,5 milliarder dollar for første halvår 2022.

I 2021 kjøpte Shell tilbake egne aksjer for 3,5 milliarder dollar.

Samtidig forventer konsernsjef Ben van Beurden at utbyttet økes med rundt 4 prosent til 0,25 dollar pr. aksje i første halvår 2022.

Nettogjelden ble i løpet av 2021 redusert med hele 23 milliarder dollar til 52,6 milliarder dollar ved utgangen av året.