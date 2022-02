Ny rapport: Byråkratiet skaper enorme forsinkelser

Regjeringer og laderselskaper for elbiler i Europa må gå med på ambisiøse planer for å gjøre det lettere å installere ladestasjoner hvis Europa skal være klar for 130 millioner elektriske kjøretøy innen 2035, fremgår det av en ny rapport fra EY og Eurelectric.

Et av tiltakene som trekkes frem er blant annet at det må bli langt mindre byråkrati for å få regulert og bygget nye stasjoner.

Ifølge rapporten med navnet «Power sector accelerating e-mobility» vil Europa trenge 65 millioner ladepunkter, fordelt på 9 millioner offentlige punkter og 56 millioner punkter installert i hjem og på arbeidsplasser.

Langt flere ladere må på plass for å takle veksten fra dagens 3,3 millioner elektriske kjøretøy til 2035-målet. Én av 11 nye biler solgt i EU i 2021 var helt elektriske, en oppgang på 63 prosent sammenlignet med 2020, melder Reuters.

Europa har for tiden 374.000 offentlige ladepunkter, hvorav to tredjedeler er konsentrert i fem land; Nederland, Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia. Enkelte europeiske land har ikke en eneste lader pr. 100 km vei, noe som kan «destabilisere elektrifiseringen», ifølge rapporten.

«For å holde tritt med etterspørselen trenger Europa en halv million offentlige ladere årlig frem til 2030 og én million i året etter det», sier EYs globale energi- og ressursleder Serge Colle til Reuters.

Men å bygge ut offentlig ladestruktur i dag «står ovenfor enorme forsinkelser på grunn av planleggings- og tillatelsesproblemer», mener Eurelectrics generalsekretær Kristian Ruby.

Økende salg av elektriske kjøretøy vil øke den europeiske elektrisitetsetterspørselen med 11 prosent årlig, står det i rapporten.

For å redusere risikoen for lokale nett, anbefaler rapporten å støtte smarte ladeløsninger – for eksempel å tilby tariffer til elbileiere for å lade på natten – noe som kan redusere toppene i etterspørselen etter strøm med 21 prosent.