Øker investeringene med 58 prosent for å møte økt etterspørsel

Batteriprodusenten LG Energy Solution uttalte tirsdag at det tar sikte på å øke salget med rundt 8 prosent i 2022, blant annet på grunn av økt etterspørsel etter elektriske kjøretøy og at halvledermangelen vil avta, melder Reuters.

Det nylig børsnoterte sørkoreanske selskapet står for en femtedel av batterileveransene til elbiler globalt og økte overskuddet i fjerde kvartal, til tross for en svakere etterspørsel etter batterier enn ventet.

Inntektene steg til 4.400 milliarder won og et driftsresultat på 76 milliarder won, cirka 560 millioner kroner.

Selskapet har også avsatt et investeringsbudsjett på 6.300 milliarder won, opp 58 prosent fra året før, for å finansiere kapasitetsøkningen som kreves for å møte fremtidig etterspørsel.

LG Energy Solutions gikk på børs i slutten av januar og steg til en markedsverdi på rundt 98 milliarder dollar, og var dermed det nest største sørkoreanske selskapet bak Samsung Electronics. Siden noteringen har kursen steget 8,5 prosent.

Selskapet uttalte i slutten av januar at det planlegger å investere totalt 2,6 milliarder dollar sammen med General Motors for å bygge et tredje felles batterianlegg i USA, med mål om å sikre en årlig kapasitet på rundt 50 gigawattimer (GWh) med batterier innen 2025, nok til å kraft rundt 700.000 elbiler. De to selskapene bygger allerede to felles batterianlegg i Ohio og Tennessee.