Skyhøye gasspriser bidro til at Equinor klinket til med sitt beste resultat noensinne i fjerde kvartal i fjor.

Det justerte driftsresultatet kom inn på hele 15 milliarder dollar - tilsvarende 132 milliarder kroner. Resultatet økte med 44 milliarder kroner fra kvartalet i forveien, som var det beste siden første kvartal 2012.

– Vi skaper betydelige verdier fra høye olje- og gasspriser med svært god drift og økt produksjon. Dette gjør at vi leverer et rekordhøyt justert driftsresultat etter skatt i kvartalet og sterkt resultat for året som helhet. Fortsatt arbeid med forbedringer og kapitaldisiplin bidro til en sterk fri kontantstrøm på 25 milliarder dollar, og en betydelig styrking av balansen, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Med høye olje- og gasspriser lå det i kortene at Equinor ville levere sterke tall for perioden, men selv ikke analytikerne som følger selskapet med lupe klarte å forutse hvor vanvittig med penger selskapet tjener.

Det var nemlig ventet et justert driftsresultat på 13,2 milliarder, ifølge Equinors egne konsensus innhentet fra 23 analytikere.

Equinor (Mrd. USD) 4. kv/21 4. kv/20 Driftsinntekter 31,8 12 Driftsresultat 15 0,8 Driftsresultat etter skatt 4,4 −0,6 (Justerte tall)

Norge leverer

Produksjonen på norsk sokkel og i USA leverte bedre enn forventet. Resultatet fra førstnevnte ble drevet opp av lavere kostnader og høyere gasspriser. Samtidig kom leverte driften i USA et sterkt driftsresultat på 587 millioner.

Det var særlig lavere enhetskostnader og høye gasspriser som dro resultatet opp. Analytiker Sveen-Nilsen biter seg merke i at resultatet i USA fortsatt er langt under det som bør forventes sammenlignet med hvor mye selskapet investerer i landet.

– Avkastningen er fortsatt under pari, sier han.