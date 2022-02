– Første fase av to for å utvikle 1.500 megawatt på Sørlige Nordsjø II skal ilandføres til norsk industri og husholdninger. Dette vil regjeringen bidra til, sier Gahr Støre.

1.500 megawatt utgjør rundt 7 terrwattimer i året, tilsvarende kraftforbruket til 460.000 husholdninger.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen fortalte at havvindlisensene vil deles ut gjennom auksjoner. Hun har også gitt Norges vassdrags- og energidirektorat i oppdrag å utrede nye områder for havvindprosjekter. Prosjekter uten hybridkabel vil trolig være avhengig av statlig støtte, Støre sa det trolig ville komme, men størrelsen på denne er avhengig av auksjonsprosessen.

RASKT I GANG: Regjeringen vil nå sørge for at havvindprosjektene på norsk sokkel kommer i gang i god tid før 2030. Foto: Espen Rønnevik/Woldcam/Equinor

Kritikken hagler

Hildegunn T. Blindheim, adm. direktør i Norsk olje og gass, er ikke overbevist etter regjeringens pressekonferanse.

– Mens andre land i Europa akselererer og øker sine ambisjoner for havvindsatsing, nedjusterer regjeringen i første omgang ambisjonene ved å redusere kapasiteten for utbyggingen av Sørlige Nordsjø II fra 3.000 MW til kun 1.500 MW, sier Blindheim.

Hun understreker at havvindnæringen har vært tydelig på at det kun er et hybridnett som vil sikre utbygging i industriell skala uten behov for offentlig støtte – noe en kabel kun til det norske fastlandet vil kreve.

– Vi er overrasket over at regjeringen ikke har valgt å lytte til industrien, sier Blindheim.

Heller ikke Harald Solberg, adm. direktør i Norges Rederiforbund er imponert:

– Det er bra at regjeringen er tydelige på at de vil satse på havvind og at de nå har en konkret plan for hvordan dette skal utvikles. Dessverre tyder mye på at politiske kompromisser reduserer farten i havvindsatsingen, sier han.

Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster ser positivt på at regjeringen vil komme raskt i gang, parallelt med at det settes i gang en utredning av hybridkabler for senere utbyggingsfaser.

– Men vi er negativt overrasket over at de velger å gå for en ren auksjonsmodell på Sørlige Nordsjø II. Da risikerer man å miste kontrollen på oppbyggingen av en norsk industri på et felt som er godt egnet til teknologiutvikling, sier Nesse.