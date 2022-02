Høyre om havvind-planer: Industripolitisk mageplask

Astrup omtaler satsingen som ble presentert onsdag som et «industripolitisk mageplask».

– Her skalerer man ned satsingen som den forrige regjeringen hadde lagt opp til og skyver den ut i tid, sier Astrup til NTB.

– Sørlige Nordsjø II halveres. Dette er en tapt mulighet for leverandørindustrien i hele Norge og må være pinlig for industripartiet Ap, som i månedsvis har snakket om hvordan havvind skal bli det nye industrieventyret i Norge, fortsetter han.

Astrup mener planen er et tegn på at intern uenighet mellom Ap og Sp bidrar til det han betegner som dårlige løsninger for landet, for industrien og for forbrukerne.

(NTB)