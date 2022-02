– Da vil oljeprisen nå 120 dollar fatet

– Oljen vil «sikkert» nå 120 dollar fatet og den globale økonomien vil bli «radikalt endret», hvis Russland invaderer Ukraina, spår strateg David Roche, ifølge cnbc.



Siden begynnelsen av året har oljeprisen hatt en jevn oppgang fra under 80 dollar fatet. Onsdag ettermiddag handles Brent-oljen for 90,58 dollar fatet, ned 0,2 prosent. WTI går for 89,00 dollar fatet, ned 0,4 prosent.

– Når som helst

Søndag advarte nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Jake Sullivan, at en invasjon kan komme «når som helst nå».

Moskva har avvist at de planlegger å invadere nabolandet Ukraina, men har ifølge nettstedet flyttet rundt 130 000 soldater, stridsvogner, missiler og til og med friske blodforsyninger til grensen.

Jeff Currie, global analysesjef for råvarer i Goldman Sachs, mener et sjeldent stramt oljemarked gjør prisene svært sensitive for produksjonsforstyrrelser.

– Et fysisk oljeprisrally

SEBs analysesjef for råvarer Bjarne Schieldrop mener oljeprisoppgangen handler om et fysisk rally – og ikke et finansielt.

«En Bloomberg-artikkel tidligere i år satte søkelyset på at fysiske kontrakter handles før de finansielle. Dette ser vi svært, svært sjeldent. Vanligvis løper det finansielle markedet foran det fysiske, i forventning om hva som vil skje både på ned- og oppsiden», skriver han i en oppdatering onsdag.

Analysesjefen viser til at fysiske Brent-kontrakter med levering i spotmarkedet ble handlet så høyt som 96,59 dollar pr. fat sist fredag, mens frontkontrakten (for april-levering) bare kom opp i 94 dollar.